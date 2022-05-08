Льюис Хэмилтон о запрете украшений: «Мне сказали, что безопасность превыше всего, но 16 лет это не было проблемой»

Пилот недоумевает по поводу запрета украшений.

Перед Гран-при Майами гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих обязал команды проверять гонщиков на наличие украшений. Хэмилтону предоставили исключение на две гонки для пирсинга в носу, который он не может снять самостоятельно. Остальные металлические предметы пилоту пришлось снять.

«Для этого я получил исключение. Я получу исключение и для всего остального.

Когда мне сказали об украшениях, они утверждали, что безопасность превыше всего. Что ж, как насчет последних 16 лет? Я 16 лет носил украшения, и безопасность не была проблемой», – заявил Льюис.

Семикратный чемпион мира, посетивший пресс-конференцию перед уик-эндом в трех часах, пошутил, что будет снова протестовать на , когда истечет период исключения:

«Конечно. В следующий раз я надену четыре штуки!»

«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

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