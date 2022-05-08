Фернандо Алонсо: «Из-за Сайнса потерял 0,4-0,5 секунды в квалификации, это неприемлемо»

Пилот пожаловался на действия в квалификации к Гран-при Майами.

Представитель помешал соотечественнику пробиться в третий сегмент – Алонсо остался на 11-й позиции.

«Жаль. В последней попытке мы не смогли проехать быстрый круг. «Феррари» находилась на середине трассы на всем втором секторе, и мы потеряли четыре десятые. Я улучшал свое время на шесть десятых, а из 16-го поворота вышел с преимуществом в одну десятую, так что потерял из-за трафика четыре или пять десятых, это неприемлемо.

Болид весь уик-энд выглядит конкурентоспособным. К сожалению, во втором сегменте трафик помешал. Посмотрим, что получится в гонке.

Обгонять будет трудно, но увидим. Если выедет машина безопасности, шансы появятся, безусловно. Мы стартуем с 11-го места – с «чистой» стороны трассы. Посмотрим, сколько позиций потеряет «Феррари» из-за штрафа», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» после квалификации в интервью DAZN.

Стюарды взяли инцидент на заметку, но Сайнс в итоге избежал наказания и начнет гонку вторым.

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