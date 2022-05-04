Джордж Расселл о решении проблем с галопированием болидов: «Вариант с активной подвеской кажется логичным»

Пилот поделился мнением о способах решения проблем команд «Формулы-1» с галопированием болидов.

Расселл считает, что «Формуле-1» и ФИА вместе с командами стоит рассмотреть идею возвращения в серию активной подвески, которая бы помогла регулировать высоту дорожного просвета и тем самым устранить феномен галопирования.

«Я и раньше говорил о варианте с активной подвеской. Таким решением в «Формуле-1» пользовались в 1980-х – возможно, сейчас тоже сработает. С учетом того, какой опыт пилоты уже получили, и рассуждая с точки зрения самих гонок, активная подвеска может сделать болиды намного быстрее. Гонщики могли бы подбирать оптимальный дорожный просвет под каждый поворот.

С точки зрения доступных в «Ф-1» технологий сейчас это было бы вполне логичным шагом. К тому же, технология активной подвески достаточно широко используется и в дорожных автомобилях, особенно это касается внедорожников. Так что это кажется достаточно простым решением. И к тому же сделает болиды быстрее. Хотя я не дизайнер, не проектировщик, не я составляю правила. Возможно, существуют какие-то другие ограничения и не все так просто.

Мы не понимаем причин возникновения галопирования. Вряд ли их хоть кто-то понимает. Единственная команда, у которой, как кажется, нет больших проблем с галопированием – это «Макларен». И они тоже не понимают, почему. Самое странное во всем этом как раз то, что в «Формуле-1» работают одни из лучших в мире инженеров, и все они удивлены тому, что у девяти команд из десяти есть проблемы с галопированием», – рассказал Расселл.

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