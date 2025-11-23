Франко Колапинто о шоу фейерверков после Гран-при Лас-Вегаса: «И на эту ерунду они тратят деньги…»
Колапинто пришел в ярость во время интервью в Лас-Вегасе из-за фейерверков.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто попытался прокомментировать итоги Гран-при Лас-Вегаса, где стал последним, однако не смог расслышать вопросы журналиста из-за шоу фейерверков, которое «Ф-1» устроила сразу после финиша.
«Я вас не слышу, черт возьми. Сейчас 10 часов вечера, блин. Им кажется, что сейчас Рождество, а? Вы знаете, сколько это стоит? Что за #####? И на эту ерунду они тратят деньги…» – сказал Колапинто, прикрыв уши.
Подиум «Ф-1» в Вегасе – мультяшка: леголимузин и пляски Микки Мауса для победителей!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости