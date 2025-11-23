Франко Колапинто о шоу фейерверков после Гран-при Лас-Вегаса: «И на эту ерунду они тратят деньги…»

Колапинто пришел в ярость во время интервью в Лас-Вегасе из-за фейерверков.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто попытался прокомментировать итоги Гран-при Лас-Вегаса , где стал последним, однако не смог расслышать вопросы журналиста из-за шоу фейерверков, которое «Ф-1» устроила сразу после финиша.

«Я вас не слышу, черт возьми. Сейчас 10 часов вечера, блин. Им кажется, что сейчас Рождество, а? Вы знаете, сколько это стоит? Что за #####? И на эту ерунду они тратят деньги…» – сказал Колапинто, прикрыв уши.

