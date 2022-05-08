Гран-при Майами-2022. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30

В воскресенье 8 мая состоится пятая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Майами. Начало заезда – в 22:30 по московскому времени.

Международный автодром Майами

8 мая 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2.Карлос Сайнс («Феррари») +0,190

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,195

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,240

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,679

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,829

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,894

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,954

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,136

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,880

11. Фернандо Алонсо («Альпин»)

12. Джордж Расселл («Мерседес»)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Эстебан Окон («Альпин»)

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