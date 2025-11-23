Оскар Пиастри о дисквалификации: «Теперь нужно перезагрузиться и постараться заработать как можно больше очков на двух оставшихся Гран-при»

Пиастри прокомментировал дисквалификацию в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о дисквалификации на Гран-при Лас-Вегаса – австралиец лишился 4-го места, а его напарник Ландо Норрис потерял 2-ю позицию.

Причиной дисквалификации обеих машин «Макларена» стало превышение допустимого износа нижней планки под днищем болида, которое было обнаружено специалистами ФИА по результатам проверки после гонки.

«Разочарован тем, что заканчиваю этот уик-энд без набранных очков из-за досадной дисквалификации по причине излишнего износа нижней планки болида.

Учитывая невероятно высокую плотность результатов в пелотоне, мы всегда стремимся искать пути повышения эффективности работы болидов, но в этот раз команде не удалось все сделать правильно.

Теперь нам нужно перезагрузиться, собраться и постараться заработать как можно больше очков на двух оставшихся Гран-при – на трассах, где в прошлом мы добивались хороших результатов», – рассказал Пиастри.

