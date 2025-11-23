Ландо Норрис о дисквалификации: «Разочарованы тем, что потеряли так много очков. В любом случае, ничего уже не изменить»

Норрис прокомментировал дисквалификацию в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что был расстроен дисквалификацией и потерей второго места на Гран-при Лас-Вегаса .

Норрис и Пиастри были дисквалифицированы после того, как по результатам технических инспекции после гонки на их болиде в ФИА обнаружили превышение допустимого регламентом износа нижней планки на днище болида.

«Окончание дня обернулось разочарованием. Ближе к концу гонки нам пришлось беречь машину, контролируя темп, и теперь стало понятно, что причиной этому были определенные проблемы, возникшие на болиде. Которые, к сожалению, в итоге привели к дисквалификации.

Мы разочарованы тем, что потеряли так много очков. Как команда мы всегда стремимся атаковать на максимуме, искать предельные возможности болида, выжимать из него как можно больше скорости. Сегодня в этом стремлении соблюсти баланс нам явно не удалось.

В любом случае, я уже ничего не могу изменить. Мне остается только целиком сосредоточиться на подготовке к Гран-при Катара, где мы постараемся продемонстрировать максимально хорошие выступления в каждой сессии», – рассказал Норрис.

