Феттель в футболке об изменении климата: «Майами-2060 – первый подводный Гран-при»

Гонщик предупредил, что некоторые трассы в будущем окажутся под водой.

Феттель высказался об изменении климата, посетив церемонию открытия Гран-при Майами «Формулы-1» в особой футболке.

«Майами-2060 – первый подводный Гран-при. Действуйте сейчас или придется плавать», – гласит надпись.

Майами находится на побережье Атлантического океана. По прогнозам организации, занимающейся вопросами изменения климата в юго-восточной Флориде, уровень океана повысится на 25-43 сантиметра к 2040 году и на 0,5-1,4 метра к 2070 году по отношению к показателю 2000-го. Повышение уровня всего на 0,6 метра вызовет затопление десятой части Южной Флориды.

Феттель – главный экоактивист «Ф-1»: отказался от пластика и бензина, построил с детьми гоночный улей для пчел, пошел в фермеры

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene – 1 / Contributor