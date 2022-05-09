Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Майами
1. Шарль Леклер («Феррари») – 104 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 85
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 66
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 59
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 53
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 36
7. Ландо Норрис («Макларен») – 35
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 30
9. Эстебан Окон («Альпин») – 24
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 11
12. Юки Цунода («Альфа Таури») – 10
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 4
15. Фернандо Алонсо («Альпин») – 4
16. Алекс Албон («Уильямс») – 2
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Феррари» – 157 очков
2. «Ред Булл» – 151
3. «Мерседес» – 95
4. «Макларен» – 46
5. «Альфа Ромео» – 31
6. «Альпин» – 28
7. «Альфа Таури» – 16
8. «Хаас» – 15
9. «Астон Мартин» – 5
10. «Уильямс» – 2
Гран-при Майами-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
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