Алонсо потерял очки на Гран-при Майами из-за второго штрафа

Стюарды выписали новый штраф пилоту «Альпин» после окончания Гран-при Майами.

Во время гонки испанец получил пятисекундный штраф за столкновение с гонщиком , из-за чего опустился на девятое место.

Второй пятисекундный штраф Алонсо выписали за то, что он покинул пределы трассы и получил преимущество. Также Фернандо вручили три штрафных балла за два инцидента.

Таким образом, двукратный чемпион мира опустился на 11-ю строчку и выбыл из очковой зоны. На девятую позицию поднялся пилот Алекс Албон, на десятую – Ланс Стролл из .

Обновленное положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2022

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