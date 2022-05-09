Алонсо потерял очки на Гран-при Майами из-за второго штрафа

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Стюарды выписали новый штраф пилоту «Альпин» Фернандо Алонсо после окончания Гран-при Майами.

Во время гонки испанец получил пятисекундный штраф за столкновение с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли, из-за чего опустился на девятое место.

Второй пятисекундный штраф Алонсо выписали за то, что он покинул пределы трассы и получил преимущество. Также Фернандо вручили три штрафных балла за два инцидента.

Таким образом, двукратный чемпион мира опустился на 11-ю строчку и выбыл из очковой зоны. На девятую позицию поднялся пилот «Уильямса» Алекс Албон, на десятую – Ланс Стролл из «Астон Мартин».

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