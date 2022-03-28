Первая победа Ферстаппена в 2022-м, ракетный удар во время практики, провал Хэмилтона и другие события Гран-при Саудовской Аравии

Sports.ru представляет дайджест главных гоночных и политических событий Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».

1. Ферстаппен выиграл гонку и вступил в битву за титул. Леклер был близок ко второй подряд победе, но в итоге ограничился званием гонщика дня, Сайнс стал третьим.

2. По Джидде нанесли удар прямо во время практики «Ф-1» – ракета йеменских хуситов упала примерно в десяти километрах от трассы. После длительных переговоров между «Ф-1», ФИА, командами, пилотами и властями Саудовской Аравии Гран-при было решено продолжить.

Неоднозначный выбор объяснили «гарантиями безопасности» от саудовцев, гонщики сообщили, что высказывали «самые разные мнения». Оставшаяся часть уик-энда прошла спокойнее, а хуситы пообещали на три дня приостановить обстрелы.

3. Перес установил рекорд «Ф-1», взяв первый поул с 216-й попытки. Серхио опередил Леклера и Сайнса в квалификации, а в гонке больше всех проиграл из-за аварии Латифи и стал четвертым.

4. Крайне болезненный уик-энд Хэмилтона: семикратный чемпион впервые с 2017 года выбыл после первого сегмента квалы и в гонке добрался лишь до десятой строчки, в то время как Расселл стал шестым в субботу и пятым в воскресенье.

5. Сразу два пилота не вышли на старт. Шумахер жестко разбил болид в квалификации и пропустил Гран-при («Хаас» решил поберечь детали перед гонкой в Австралии), а Цуноде выступить в квалификации и гонке помешали технические проблемы.

6. Культовый футболист Ибрагимович встретился с Сайнсом и Леклером на базе Скудерии и протестировал спорткар Ferrari 296 GTB.

7. Феттель пропустил второй этап из-за ковида и из дома в Швейцарии наблюдал за ударом до Джидде и страданиями своего сменщика Нико Хюлькенберга – «Астон Мартин» снова остался без очков.

8. Формула-2. Другович взял поул, выиграл основную гонку и стал лидером чемпионата, Лоусон победил в спринте.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен вырвал победу у Леклера

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2022

Ключевые цитаты

Тото Вольфф: «На Западе гонка «Ф-1» рядом с ракетным ударом неприемлема, но в Саудовской Аравии другая культура – такое случается»

Льюис Хэмилтон: «В Саудовской Аравии практически не меняется ситуация с правами человека»

Гельмут Марко о ракетном ударе: «Перес нервничает, но в Мехико ненамного безопаснее, чем в Джидде»

Джордж Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»

Кевин Магнуссен: «В третьем сегменте квалификации моя шея просто сломалась – я бы не смог больше гоняться»

Пьер Гасли: «Последние 15 кругов кричал от боли – что-то случилось с кишечником. Я умирал в болиде»

Ближайшие гонки

1. «Формула-1» вернется на следующей неделе – Гран-при Австралии пройдет с 8 по 10 апреля.

2. MotoGP проведет Гран-при Аргентины уже в эти выходные (1-3 апреля).

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