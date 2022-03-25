Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация. Другович взял поул, Версхор – 2-й, Дуэн – 3-й

Гонщик «МП Моторспорт» выиграл квалификацию на втором этапе сезона «Формулы-2» в Саудовской Аравии.

Другович опередил пилота на 0,226 секунды, третье время показал («Виртуози»), отставший на 0,602 секунды.

Сессия неоднократно прерывалась красными флагами из-за аварий.

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Мастерский пит-стоп в «Формуле-2»: дальше поехало только переднее колесо. А машина замерла

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