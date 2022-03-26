Шумахер разбил болид, квалификация к Гран-при Саудовской Аравии снова прервана красными флагами

Пилот попал в серьезную аварию за пять минут до конца второго сегмента квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Шумахер потерял болид в 12-м повороте и сильно ударился о барьеры. К гонщику подъехала медицинская машина. «Формула-1» пока не показала повтор инцидента в трансляции.

Как сообщает ESPN, Мик находится в сознании. Он выбрался из машины и общается с врачами.

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