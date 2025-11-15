Эдриан Ньюи: «Пилоты всегда играли важную роль при работе над болидом. Я бы сказал, сейчас их вклад даже важнее»

Ньюи объяснил роль пилотов в работе команды над болидом.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о важности пилотов «Ф-1» в современных условиях работы над болидом.

«Когда я начинал работать, у нас не было датчиков для сбора данных или телеметрии, так что все определяла информация из уст пилота. Гоночные инженеры делали выводы о поведении болида, опираясь только на слова гонщика.

Теперь мы достигли эпохи данных, когда у нас на болиде буквально тысячи сенсоров, которые передают данные в режиме реального времени. Мы можем узнать ужасно много о поведении болида.

У пилотов же невероятно интуитивный подход. Они адаптируют свой пилотажный стиль к сильным и слабым сторонам машины. А теперь у каждой команды есть симуляторы, где гонщики проезжают виртуальные круги.

Пилоты всегда играли важную роль. Я бы сказал, сейчас их вклад даже важнее, поскольку за счет сочетания их обратной связи с данными у нас появляется возможность точно определить, что именно происходит с болидом и как сделать его быстрее», – поделился Ньюи.

