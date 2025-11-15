Гюнтер Штайнер о шансах Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025: «Почему нет?»

Штайнер отказался исключать Ферстаппена из претендентов на титул.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал положение в борьбе за титул – в частности, эксперт все еще верит в шансы Макса Ферстаппена .

На данный момент лидерство сохраняет Ландо Норрис . Следом идет Оскар Пиастри , отстающий от напарника на 24 очка. Макс Ферстаппен занимает третью строчку в личном зачете и уступает Норрису 49 баллов.

До конца сезона осталось три гонки и один спринт, в рамках которых можно максимально заработать 83 очка.

«Вы, ребята, видели, что произошло за последние четыре гонки. Почему нет? Он продолжает бороться. Если вы говорите, что Оскар морально раздавлен, то Макс точно опередит его.

Макс мотивирован, как мы видели в Бразилии. Он не сдался после паршивой квалификации (Ферстаппен стал 16-м, а после из-за смены настроек и мотора стартовал с пит-лейн – Спортс”). Он закатал рукава, улучшил темп и финишировал на подиуме [3-м]», – сказал Штайнер.

