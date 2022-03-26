Гран-при Саудовской Аравии состоится – участники приняли окончательное решение

Этап в Саудовской Аравии пройдет по расписанию.

Проведение Гран-при на трассе в Джидде было под угрозой после того, как одно из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенное в Джидде приблизительно в 10 км от автодрома, было уничтожено ракетным ударом, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали заявил, что власти Саудовской Аравии дали участникам гарантии безопасности и что Гран-при все равно состоится. Решение поддержали руководители всех команд.

Однако с этим решением были согласны далеко не все пилоты – гонщики собрали совещание, которое длилось в общей сложности более 4-х часов. К совещанию несколько раз присоединялись боссы команд и чемпионата.

После его окончания руководитель и директор подтвердили журналистам, что гонка все-таки состоится. Однако нового официального объявления пока не делала.

Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар. Команды «Ф-1» единогласно одобрили решение

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram