Гран-при Саудовской Аравии состоится – участники приняли окончательное решение

Этап в Саудовской Аравии пройдет по расписанию.
Проведение Гран-при на трассе в Джидде было под угрозой после того, как одно из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенное в Джидде приблизительно в 10 км от автодрома, было уничтожено ракетным ударом, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.
Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали заявил, что власти Саудовской Аравии дали участникам гарантии безопасности и что Гран-при все равно состоится. Решение поддержали руководители всех команд.
Однако с этим решением были согласны далеко не все пилоты – гонщики собрали совещание, которое длилось в общей сложности более 4-х часов. К совещанию несколько раз присоединялись боссы команд и чемпионата.
После его окончания руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и директор «Макларена» Зак Браун подтвердили журналистам, что гонка все-таки состоится. Однако нового официального объявления «Формула-1» пока не делала.
Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар. Команды «Ф-1» единогласно одобрили решение
По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»
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