Феттель пропустит вторую гонку «Ф-1» из-за ковида, его снова заменит Хюлькенберг

Теги Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Нико Хюлькенберг заменит заболевшего ковидом пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля

Четырехкратный чемпион мира сдал положительный тест на ковид неделю назад, перед началом гоночного сезона в Бахрейне, и сейчас ситуация повторилась – из-за нового положительного теста Феттель не выступит на Гран-при Саудовской Аравии

«Хюлькенберг будет выступать в практиках, квалификации и гонке вместе с Лансом Строллом», – говорится в официальном заявлении «Астон Мартин».

В первой гонке сезона «Астон Мартин» стала одной из худших команд по скорости в «Ф-1».

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