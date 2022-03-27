Мик Шумахер о пропуске гонки: «Форма позволяет выступить, но важно сохранить машину перед Гран-при Австралии»

Пилот заявил, что физическая форма позволила бы ему гоняться на .

Шумахер не выступит в гонке после серьезной аварии в квалификации. Как объяснил Мик, решение позволит команде лучше подготовиться к .

«У меня ощущение, что форма позволяет гоняться, но важно сохранить машину и детали перед этапом в Мельбурне. Мы хотим выступить в Мельбурне. Если, скажем, что-то случилось бы в сегодняшней гонке, мы бы не смогли соревноваться. Конечно, я хочу зарабатывать очки и сделаю это в Мельбурне», – заявил немецкий гонщик.

Руководитель «Хааса» пояснил слова Мика:

«Мы привезем оборудование в Мельбурн отсюда и уже не можем доставить детали из Великобритании. Все нужно будет проверить и так далее. Поэтому было бы нездорово стартовать с пит-лейн, понимая, что до очков не дотянуться, ведь в этом сезоне очень много хороших команд.

Если мы не участвуем в гонке, то будем готовы к Мельбурну, 100 процентов. Справляться все равно тяжело, но у нас достаточно деталей».

Этап в Австралии состоится 8-10 апреля.

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