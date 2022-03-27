Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2022

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Саудовской Аравии
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 45 очков
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 33
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 22
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 16
6. Эстебан Окон («Альпин») – 14
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 12
8. Кевин Магнуссен («Хаас») – 12
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8
10. Ландо Норрис («Макларен») – 6
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 4
13. Фернандо Алонсо («Альпин») – 2
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
15. Мик Шумахер («Хаас») – 0
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
18. Алекс Албон («Уильямс») – 0
19. Даниэль Риккардо («Макларен») – 0
20. Николас Латифи («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Феррари» – 78 очков
2. «Мерседес» – 38
3. «Ред Булл» – 37
4. «Альпин» – 16
5. «Хаас» – 12
6. «Альфа Ромео» – 9
7. «Альфа Таури» – 8
8. «Макларен» – 6
9. «Астон Мартин» – 0
10. «Уильямс» – 0
 

Гран-при Саудовской Аравии-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 10-й

Хроника Гран-при: Ферстаппен вырвал победу у Леклера в Саудовской Аравии

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