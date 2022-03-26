Хуситы объявили о приостановке атак на Саудовскую Аравию на 3 дня. В пятницу они нанесли удар во время практики «Ф-1»

Представители йеменских хуситов объявили, что на три дня приостанавливают ракетные удары и атаки беспилотников на Саудовскую Аравию.

Об этом сообщило агентство Reuters. В пятницу хуситы взяли на себя ответственность за удар по нефтяным объектам в Джидде примерно в десяти километрах от трассы «Формулы-1», где проходила практика.

«Ф-1» решила продолжать уик-энд в Саудовской Аравии после обсуждений с Международной автомобильной федерацией ( ), командами, пилотами и представителями властей страны.

В данный момент в Джидде проходит квалификация.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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