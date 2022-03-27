Тото Вольфф: «На Западе гонка «Ф-1» рядом с ракетным ударом неприемлема, но в Саудовской Аравии другая культура – такое случается»

рассказал, входит ли ракетная атака в сделку на проведение гонки в Джидде.

Такой вопрос исполнительному директору задали после того, как во время практики удар был нанесен в нескольких километрах от автодрома . Руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации ( ) после совещания с пилотами, командами и властями страны решило продолжать этап.

«Кто-то может придерживаться такой точки зрения. Можно рассмотреть различные политические ситуации на Ближнем Востоке, которые приводят к гораздо более серьезным последствиям для населения. Мне нравится приезжать в Тель-Авив [в Израиле], но там в обоих направлениях летают беспилотники, и это вполне привычная картина.

Как мне сообщали, в Саудовской Аравии уже давно не случалось атак с жертвами среди мирного населения. Просто надо понять, что с точки зрения культуры здесь все совсем не так, как в западных странах. Приемлемо ли для нас гоняться, когда с десяти милях ракета с беспилотника взрывает нефтехранилище? Конечно, нет. Но здесь такое случается.

Я не из тех людей, которые говорят, что не будут гоняться. Я обычно не ставлю на ком-то крест, а даю шанс стать лучше. Разделяет ли Саудовская Аравия и некоторые другие ближневосточные страны те же ценности, что и мы в Европе? Нет. Можем ли мы обратить внимание на проблемы, выступая здесь? Думаю, да. Я скорее приеду сюда, чтобы на регион обратили внимание, чем скажу: «Я не приеду и не хочу ничего об этом слышать», – ответил Вольфф.

Контракт «Ф-1» с Саудовской Аравией действует до 2025 года и оценивается в 55 миллионов долларов за сезон.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Гельмут Марко: «Дату атаки на Джидду выбрали специально, чтобы привлечь внимание за счет Гран-при, я считаю»

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