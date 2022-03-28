Пьер Гасли: «Последние 15 кругов кричал от боли – что-то случилось с кишечником. Я умирал в болиде»

Пилот провел последние круги Гран-при в Джидде через боль.

По итогам гонки в Саудовской Аравии Гасли заработал свои первые очки в сезоне. Подняться выше восьмой строчки Пьеру помешали невезение и ужасная боль в животе.

«Должен сказать, я не особо доволен. Мне очень не повезло с моментом заезда в боксы. Как только я выехал с пит-лейн, появилась машина безопасности, и я опустился на 14-е место. В итоге мы пробились на восьмую позицию, так что да, в этом смысле можно сказать, что мы довольны.

Для меня последние 15 кругов стали самыми болезненными в карьере. Не знаю, что случилось с кишечником, но я умирал в болиде. Я кричал от боли и просто был рад закончить гонку. И в итоге мы стали восьмыми», – рассказал Гасли.

Пьер сообщил, что никогда не испытывал такой боли.

«В каждом повороте меня как будто кто-то колол изнутри. Не очень приятно.

Я уже посетил врача, но пока не знаю, что это было. Посмотрим», – заявил француз в интервью Sky Sports.

Гасли также высказался о проблемах с надежностью, которые не позволили его напарнику выступить в квалификации и гонке:

«Ситуация с надежностью очень тяжелая с первой же гонки, должен сказать. Тесты прошли так здорово, мы были уверены в болиде. В Бахрейне я потерял очки, теперь Юки не квалифицировался и даже не смог стартовать. Конечно, команде очень больно такое видеть. Но я не сомневаюсь, что мы найдем решение.

В прошлом сезоне машина вышла очень надежной, как и в предыдущие годы. Но, очевидно, первые уик-энды получаются довольно трудными».

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