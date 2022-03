Ибрагимович встретился с пилотами Сайнсом и Леклером и проехался на Ferrari 296 Gtb на базе «Феррари»

посетил базу «Феррари».

Нападающий пообщался с пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, а также с руководителем команды Маттиа Бинотто.

40-летний футболист проехал несколько кругов с Сайнсом на тестовом треке, а затем сам сел за руль Ferrari 296 Gtb.

It was a pleasure to welcome @ChampionsLeague star @Ibra_official to the Fiorano Circuit, where he got the full tour with @Charles_Leclerc and went for a spin around the track with @Carlossainz55 aboard the #Ferrari296GTB.@ScuderiaFerrari #Ferrari pic.twitter.com/eBf2ChUDqz