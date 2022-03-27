Формула-2. Саудовская Аравия. Другович выиграл 2-ю гонку и возглавил чемпионат, Версхор – 2-й, Дарувала – 3-й, Лоусон сошел

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Саудовской Аравии и вышел на первое место в чемпионате.

Бразилец, стартовавший с поула, опередил («Трайдент») и ( ). из «Карлина», до этого финишировавший на подиуме в каждой гонке сезона, сошел после пит-стопа и потерял лидерство в личном зачете. Также клетчатый флаг не увидели пилоты «АРТ» Тео Пуршер и Фредерик Вести.

Формула-2

Этап 2, Саудовская Аравия

Джидда

27 марта 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 27 кругов

2. Рихард Версхор («Трайдент») +2,3

3. Джехан Дарувала («Према») +15,3

4. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +19,1

5. Маркус Армстронг («Хайтек») +20,5

6. Деннис Хаугер («Према») +21,0

7. Аяму Иваса («ДАМС») +27,1

8. Рой Ниссани («ДАМС») +28,4

9. Джек Дуэн («Виртуози») +28,8

10. Юри Випс («Хайтек») +32,1

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 45 очков

2. Лиам Лоусон – 34

3. Рихард Версхор – 32

4. Юри Випс – 28

5. Тео Пуршер – 25

Формула-2. Саудовская Аравия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Другович – 3-й, Хьюз лишился подиума из-за дисквалификации

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация. Другович взял поул, Версхор – 2-й, Дуэн – 3-й

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