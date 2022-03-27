Формула-2. Саудовская Аравия. Другович выиграл 2-ю гонку и возглавил чемпионат, Версхор – 2-й, Дарувала – 3-й, Лоусон сошел

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Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Саудовской Аравии и вышел на первое место в чемпионате.

Бразилец, стартовавший с поула, опередил Рихарда Версхора («Трайдент») и Джехана Дарувалу («Према»). Лиам Лоусон из «Карлина», до этого финишировавший на подиуме в каждой гонке сезона, сошел после пит-стопа и потерял лидерство в личном зачете. Также клетчатый флаг не увидели пилоты «АРТ» Тео Пуршер и Фредерик Вести.

Формула-2
Этап 2, Саудовская Аравия
Джидда
27 марта 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 27 кругов
2. Рихард Версхор («Трайдент») +2,3
3. Джехан Дарувала («Према») +15,3
4. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +19,1
5. Маркус Армстронг («Хайтек») +20,5
6. Деннис Хаугер («Према») +21,0
7. Аяму Иваса («ДАМС») +27,1
8. Рой Ниссани («ДАМС») +28,4
9. Джек Дуэн («Виртуози») +28,8
10. Юри Випс («Хайтек») +32,1
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 45 очков
2. Лиам Лоусон – 34
3. Рихард Версхор – 32
4. Юри Випс – 28
5. Тео Пуршер – 25
 

Формула-2. Саудовская Аравия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Другович – 3-й, Хьюз лишился подиума из-за дисквалификации

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация. Другович взял поул, Версхор – 2-й, Дуэн – 3-й

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