Перес взял первый поул на своем 216 Гран-при. Это рекорд «Формулы-1»

Гонщик стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Мексиканец впервые в карьере завоевал поул-позицию. Для этого Чеко потребовалось 216 Гран-при – больше, чем любом другому пилоту в истории «Формулы-1». До сегодняшнего дня рекорд принадлежал (131 Гран-при). Также больше 100 этапов на завоевание поула потратили (119), Тьерри Бутсен (115) и (111).

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии-2022. Квалификация. Перес взял поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 16-й

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