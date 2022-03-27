Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Джидде Леклер стартовал со второй позиции, вышел в лидеры после первого пит-стопа, однако в самом конце заезда упустил победу, не сумев сдержать Макса Ферстаппена.
Ферстаппен вырвал победу у Леклера в Саудовской Аравии
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