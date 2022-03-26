Заявление «Ф-1» и ФИА: «Власти Саудовской Аравии дали полные гарантии безопасности, Гран-при продолжится по плану»

и Международная автомобильная федерация ( ) подтвердили, что продолжится в обычном режиме.

В пятницу по Джидде был нанесен ракетный удар во время первой практики. Тем не менее, команды единогласно согласились продолжать заезды. В субботу «Ф-1» и ФИА выпустили совместное заявление.

«Формула-1» и ФИА подтверждают, что Гран-при Саудовской Аравии продолжится по плану после обсуждения со всеми командами и гонщиками.

После широко освещаемого инцидента, который случился в Джидде в пятницу, прошло тщательное обсуждение с участием всех заинтересованных сторон, представителей властей и служб безопасности Саудовской Аравии, которые дали полные и детальные гарантии безопасности мероприятия.

Все заинтересованные стороны согласились, что необходимо продолжать прозрачный и открытый диалог во время мероприятия и в будущем», – говорится в заявлении.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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