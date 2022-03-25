По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

Во время практики «Формулы-1» в Саудовской Аравии появились сообщения о том, что хуситы атаковали Джидду и нефтяные объекты компании Aramco.

В сети распространяются кадры, на которых видны последствия предполагаемого ракетного удара.

Этап «Ф-1» проходит на городской трассе в Джидде. Серия пока не прокомментировала ситуацию.

Журналист Альберт Фабрега поделился фото с автодрома и сообщил, что официальной информации о причинах пожара еще нет. Его коллега Крис Медланд написал, что место пожара находится примерно в десяти километрах от трассы, а «Ф-1» ожидает информации от властей страны. В данный момент в Джидде проходит квалификация «Формулы-2».

Хуситы – военизированная группировка мусульман-шиитов в Йемене. Суннисткая Саудовская Аравия участвует в военных действиях в Йемене с 2015 года.

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Фото: твиттер World News IL, твиттер Альберта Фабреги