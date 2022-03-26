Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент квалификации

Гонщик не пробился в число 15 сильнейших по итогам первого сегмента квалификации к .

Хэмилтон показал 16-е время и завершил сессию. В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» не проходил во второй сегмент в 2017 году: в квалификации к Гран-при Бразилии Льюис попал в аварию и в итоге стартовал с пит-лейн.

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