Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент квалификации

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не пробился в число 15 сильнейших по итогам первого сегмента квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Хэмилтон показал 16-е время и завершил сессию. В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» не проходил во второй сегмент в 2017 году: в квалификации к Гран-при Бразилии Льюис попал в аварию и в итоге стартовал с пит-лейн.

Следить за событиями сессии можно на странице онлайна:

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