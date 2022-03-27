Цунода не стартует на Гран-при Саудовской Аравии из-за проблемы с мотором

Теги Альфа Таури Формула-1 Хаас Мик Шумахер Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Авто

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода столкнулся с проблемой на установочных кругах перед Гран-при Саудовской Аравии и не выступит в гонке.

Цунода передал команде, что «потерял двигатель».

«Юки, на этом все. Можешь выпрыгивать», – сообщил японцу инженер.

«Альфа Таури» подтвердила сход:

«К сожалению, Юки не примет участия в сегодняшней гонке. В данный момент команда изучает проблему, из-за которой он остановился на трассе».

В гонке также не выступит пилот «Хааса» Мик Шумахер, попавший в серьезную аварию в субботу.

Накануне Цунода не установил время в квалификации из-за технических проблем.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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