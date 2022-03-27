Цунода не стартует на Гран-при Саудовской Аравии из-за проблемы с мотором

Гонщик столкнулся с проблемой на установочных кругах перед и не выступит в гонке.

Цунода передал команде, что «потерял двигатель».

«Юки, на этом все. Можешь выпрыгивать», – сообщил японцу инженер.

«Альфа Таури» подтвердила сход:

«К сожалению, Юки не примет участия в сегодняшней гонке. В данный момент команда изучает проблему, из-за которой он остановился на трассе».

В гонке также не выступит пилот , попавший в серьезную аварию в субботу.

Накануне Цунода не установил время в квалификации из-за технических проблем.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Sports.ru:

«Ф-1» в Саудовской Аравии: Перес впервые на поуле, гонщики «Феррари» стартуют рядом

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram