Кевин Магнуссен: «В третьем сегменте квалификации моя шея просто сломалась – я бы не смог больше гоняться»

Пилот остался доволен попаданием в третий сегмент квалификации к .

«Вообще я рад тому, что пропустил большую часть свободных заездов (смеется). Потому что иначе моя шея бы просто не дожила до квалификации.

В третьем сегменте квалификации моя шея просто сломалась. Я бы просто не смог больше гоняться. Это и правда тяжело, когда ты проводишь год вне «Формулы-1», а потом попадаешь на вот такой трек. Да, это отличная трасса, вообще не имею ничего против. Но к такому я и правда оказался просто не готов.

Понятно, что шея может отдохнуть, если откинуть голову на подголовник, но при этом ты слишком сильно теряешь ощущение машины, пилотажа, теряешь визуально, что это не лучший вариант.

Но именно на этом пришлось сосредоточиться, поскольку в противном случае моя шея бы просто не выдержала. Так что да, машина и правда работала просто отлично – думаю, мы могли бы занять пятое место, но я смог показать лишь десятое время», – рассказал Магнуссен.

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