«Надеемся, этап запомнится благодаря хорошей гонке, а не инциденту». Ассоциация гонщиков Гран-при – о решении выступать после ракетного удара в Джидде

Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление по поводу этапа в Саудовской Аравии.

Несмотря на ракетный удар по Джидде во время первой тренировки, официальные лица убедили пилотов продолжать уик-энд. Совещание гонщиков продолжалось более четырех часов.

«Вчера был тяжелый день для «Формулы-1» и напряженный для нас, пилотов «Формулы-1».

Наверное, человеку, который не пилотировал болид «Ф-1», трудно понять, насколько сложным является трек в Джидде. Однако тяжело полностью сосредоточиться на гонках и подавить естественное человеческое беспокойство, когда видишь дым.

Мы долго обсуждали ситуацию между собой, с руководителями команд и наиболее значимыми лицами нашего спорта. Высказывались и обсуждались самые разные мнения. Мы выслушали не только точку зрения «Формулы-1», но и министров правительства Саудовской Аравии, которые объяснили, что меры безопасности повышены до максимального уровня. Итогом стало решение провести практику и квалификацию сегодня и гонку завтра.

Надеемся, что -2022 запомнится благодаря хорошей гонке, а не вчерашнему инциденту», – говорится в заявлении.

Президентами Ассоциации являются ( ) и ( ). Феттель не присутствует в Саудовской Аравии – он пропускает этап из-за коронавируса.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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