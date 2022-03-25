Льюис Хэмилтон: «В Саудовской Аравии практически не меняется ситуация с правами человека»

Пилот считает, что ситуация с правами в Саудовской Аравии не изменилась с Гран-при 2021 года.

В прошлом сезоне Льюис высказывался о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и выступал в шлеме в поддержку ЛГБТ.

«Мы не решаем, где гоняться, и, думаю, наш долг – постараться сделать то, что в наших силах. Может, мы и не обязаны, но пытаемся что-то предпринять. Я считаю, что важно заниматься просвещением. В конечном счете перемены зависят от тех, кто обладает властью, и мы их практически не видим. Мы считаем, что нужно делать больше.

Конечно, ужасно слышать все эти истории [о нарушении прав человека]. Я знаю, что мне написал 14-летний человек, который сидит в камере смертников. 14-летний! В таком возрасте еще не представляешь свое место в жизни», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтона спросили, готов ли он обсудить возможные перемены с властями Саудовской Аравии:

«Такие вещи не должны быть нашей работой, но я открыт к диалогу. Конечно, ситуация очень и очень сложная. Но я всегда готов узнать больше, чтобы лучше понимать, что происходит, почему ничего не меняется. Сейчас 2022 год – менять ситуацию проще.

Я готов. Не знаю, с кем конкретно мне нужно поговорить. Знаю, что [премьер-министр Великобритании] Борис [Джонсон] недавно посещал страну. Я в курсе, что обсуждались вопросы прав человека, но не слышал, что было сказано или сделано».

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