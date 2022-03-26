Шумахер пропустит Гран-при Саудовской Аравии после аварии в квалификации

сообщил, что не выступит на .

В квалификации пилот американской команды попал в серьезную аварию. Сообщалось, что Шумахер избежал значительных травм, однако был отправлен в больницу на обследование.

«В свете инцидента в квалификации, Мик Шумахер не будет участвовать в завтрашней гонке», – сообщил «Хаас».

Команда также пояснила, что выступит в Гран-при одной машиной – «Хаас» будет представлять .

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