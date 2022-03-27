Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

В воскресенье 27 марта на городской трассе в Джидде состоится вторая гонка «Формулы-1» сезона-2022. Старт – в 20:00 по московскому времени.

Джидда

27 марта 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

15. Даниэль Риккардо («Макларен»)*

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»)

* – Риккардо был оштрафован потерей трех позиций за блокировку Окона в квалификации. Мик Шумахер не примет участия в гонке из-за последствий авариии, в которую попал в квалификации.

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