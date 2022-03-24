Джордж Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не стремится любой ценой победить и стать чемпионом в сезоне-2022.

«Факт в том, что у нас с Льюисом хорошие отношения. В Drive to Survive могут немного исказить мои слова ради яркого заголовка – как будто я хочу отобрать у Льюиса корону или вроде того. Но у меня другая позиция.

Да, я выступаю в «Формуле-1» и хочу стать чемпионом мира. Это очевидно. А чтобы стать чемпионом мне будет необходимо победить всех остальных – и в том числе своего напарника.

Так что да, я хочу побеждать. И побеждать сегодня. Но если мне дадут выбор между победой сегодня и посредственным будущим и тем, чтобы сегодня продолжать учиться, а потом провести 10 успешных лет в «Ф-1» – я выберу второе.

Люди спрашивают меня о том, какова моя цель на этот сезон? Я никогда не отвечу, что цель – стать чемпионом. Это очевидно. Как вообще стать чемпионом? Для этого нужно много работать. А я пока гонщик «Формулы-1», который за 60 гонок заработал 20 очков.

И то, что я только что перешел в статистически самую успешную команду «Формулы-1» сегодня вообще ничего не значит. Я соперничаю с величайшим гонщиком в истории – и мне нужно доказать людям, что они не ошиблись, когда решили подписать со мной контракт», – рассказал Расселл.

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

Леклер и сменщик Мазепина порвали рейтинг Sports.ru по Гран-при Бахрейна, Боттас на равных с Ферстаппеном, дорогие пилоты «Макларена» разочаровали

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram