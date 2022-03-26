Формула-2. Саудовская Аравия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Хьюз – 3-й

Пилот выиграл спринт «Формулы-2» в Саудовской Аравии.

Гонщик «Хайтека» на финишной черте вырвал второе место у Джейка Хьюза из .

Стартовавший с поула Деннис Хаугер стал последним из-за неоднозначного штрафа за заезд на закрытый пит-лейн. По версии «Премы», гоночная дирекция дважды подтвердила, что Хаугеру можно заехать на пит-лейн.

Логан Сэрджант («Карлин») и («Виртуози») сошли после столкновения перед рестартом: из-за их аварий и схода Амаури Кордела («Ван Амерсфорт») большая часть заезда прошла в режиме машины безопасности.

Формула-2

Этап 2, Саудовская Аравия

Джидда

26 марта 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Лиам Лоусон («Карлин») – 20 кругов

2. Юри Випс («Хайтек») +3,1

3. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +3,2

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,8

5. Калан Уильямс («Трайдент») +6,2

6. Рихард Версхор («Трайдент») +12,1

7. Аюму Иваса («ДАМС») +13,5

8. Ральф Бошунг («Кампос») +14,4

9. Джехан Дарувала («Према») +15,2

10. Марино Сато («Виртуози») +16,0

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Лиам Лоусон – 34 очка

2. Юри Випс – 27

3. Тео Пуршер – 25

4. Фелипе Другович – 19

5. Ральф Бошунг – 18

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация. Другович взял поул, Версхор – 2-й, Дуэн – 3-й

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