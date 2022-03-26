Формула-2. Саудовская Аравия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Хьюз – 3-й

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Пилот «Карлина» Лиам Лоусон выиграл спринт «Формулы-2» в Саудовской Аравии.

Гонщик «Хайтека» Юри Випс на финишной черте вырвал второе место у Джейка Хьюза из «Ван Амерсфорта».

Стартовавший с поула Деннис Хаугер стал последним из-за неоднозначного штрафа за заезд на закрытый пит-лейн. По версии «Премы», гоночная дирекция дважды подтвердила, что Хаугеру можно заехать на пит-лейн.

Логан Сэрджант («Карлин») и Джек Дуэн («Виртуози») сошли после столкновения перед рестартом: из-за их аварий и схода Амаури Кордела («Ван Амерсфорт») большая часть заезда прошла в режиме машины безопасности.

Формула-2
Этап 2, Саудовская Аравия
Джидда
26 марта 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Лиам Лоусон («Карлин») – 20 кругов
2. Юри Випс («Хайтек») +3,1
3. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +3,2
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,8
5. Калан Уильямс («Трайдент») +6,2
6. Рихард Версхор («Трайдент») +12,1
7. Аюму Иваса («ДАМС») +13,5
8. Ральф Бошунг («Кампос») +14,4
9. Джехан Дарувала («Према») +15,2
10. Марино Сато («Виртуози») +16,0
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Лиам Лоусон – 34 очка
2. Юри Випс – 27
3. Тео Пуршер – 25
4. Фелипе Другович – 19
5. Ральф Бошунг – 18
 

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация. Другович взял поул, Версхор – 2-й, Дуэн – 3-й

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