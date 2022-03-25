Гельмут Марко о ракетном ударе: «Перес нервничает, но в Мехико ненамного безопаснее, чем в Джидде»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как чувствуют себя пилоты Макс Ферстаппен и Серхио Перес в Саудовской Аравии.
Во время первой тренировки «Формулы-1» был нанес ракетный удар по Джидде. Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.
«Макс чуть спокойнее. Перес немного нервничает, но он живет в Мехико, и там ненамного безопаснее, на самом деле», – сообщил Марко в интервью немецкому Sky.
По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»
Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»
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