Гельмут Марко о ракетном ударе: «Перес нервничает, но в Мехико ненамного безопаснее, чем в Джидде»

Советник рассказал, как чувствуют себя пилоты и в Саудовской Аравии.

Во время первой тренировки «Формулы-1» был нанес ракетный удар по Джидде. Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.

«Макс чуть спокойнее. Перес немного нервничает, но он живет в Мехико, и там ненамного безопаснее, на самом деле», – сообщил Марко в интервью немецкому Sky.

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

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