«Феррари» сделала дубль, провал «Ред Булл» подарил Хэмилтону подиум, триумфальное возвращение Магнуссена в «Ф-1» и другие события Гран-при Бахрейна

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Sports.ru представляет дайджест самых запоминающихся событий первого этапа «Формулы-1» 2022 года и других гоночных серий за последнюю неделю.

1. Леклер выиграл Гран-при Бахрейна, Сайнс финишировал вторым, Хэмилтон неожиданно заехал на третье место. Этап сложился для «Феррари» идеально: первый дубль с 2019 года, серия из 45 гонок без побед завершена.

2. Поул в Бахрейне стал для Леклера десятым в карьере. Кроме этого, монегаск победил в голосовании за гонщика дня и впервые возглавил личный зачет «Ф-1». Шарль надолго запомнит уик-энд!

3. Провальный результат «Ред Булл»: Ферстаппен и Перес уверенно опережали пилотов «Мерседеса», но сошли из-за проблемы с топливной системой. Фавориты Гран-при покидают Бахрейн на последнем месте в Кубке конструкторов.

4. «Хаас» – третья команда «Ф-1» прямо сейчас! В первой гонке после возвращения Магнуссен финишировал на великолепном пятом месте и принес команде долгожданные очки, Шумахер показал лучший результат в карьере.

5. Хюлькенберг заменил заболевшего ковидом Феттеля и финишировал последним в гонке. «Астон Мартин» пока выглядит плохо и уже готовит кардинально отличающуюся версию машины.

6. Чжоу попал в очки в дебютной гонке в «Ф-1» и эмоционально высказался после финиша. Лишь пять других действующих пилотов могут похвастаться таким достижением.

7. ФИА опубликовала отчет о расследовании событий Гран-при Абу-Даби 2021 года, а также внесла поправки в регламент «Ф-1» в отношении проведения процедуры рестарта.

8. Хэмилтон решил добавить к имени фамилию своей мамы – Ларбалестир.

9. Новые шлемы: Хэмилтон вернулся к истокам, Гасли выбрал цвета флага Украины, Шумахер сменил дизайн.

⏱️ Хроника Гран-при Бахрейна: «Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2022

Другие серии

1. Версхор выиграл первую гонку «Формулы-2» в Бахрейне, Пуршер – вторую, поул у Дуэна.

2. Смоляр взял подиум в спринте «Формулы-3», а во второй гонке стал лишь 23-м из-за штрафа.

3. Оливейра выиграл Гран-при Индонезии MotoGP, Куартараро взял поул и приехал к финишу гонки вторым, Марк Маркес пропустил гонку из-за жесткого падения в разминке.

4. Индикар. Ньюгарден победил в Техасе, опередив Маклафлина на 0,0669 секунды.

Яркие цитаты

Карлос Сайнс: «Феррари» вернулась по-настоящему»

Макс Ферстаппен: «Сочувствую Мазепину – он упорно трудился, чтобы попасть в «Ф-1», как и все мы»

Тото Вольфф: «После сезона-2016 обсуждали с Хэмилтоном, хотим ли работать вместе»

Ландо Норрис: «В ближайших гонках жду боль»

Гонки в ближайшие семь дней

1. Гран-при Саудовской Аравии «Ф-1» (25-27 марта).

2. Гонки «Ф-2» в Джидде (25-27 марта).

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