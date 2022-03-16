ФИА внесла поправки в регламент «Ф-1» в отношении проведения процедуры рестарта

внесла поправки в регламент «Формулы-1» в преддверии старта сезона-2022. Поправка касается правила проведения рестарта гонки в случае появления на трассе автомобиля безопасности.

Именно интерпретация данного правила вызвала споры в финале прошлого сезона на Гран-при Абу-Даби – когда бывший гоночный директор «Формулы-1» Май кл Маси разрешил вернуться в круг пяти машинам, которые перед рестартом находились между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

В 2022 году в «Формуле-1» будет действовать правило, согласно которому все без исключения отстающие машины должны будут вернуться в круг с лидером в случае получения такой команды от дирекции гонки. Таким образом, перед рестартом разрешения вернуться в круг с лидером будут получать либо все отстающие машины, либо ни одна из них.

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