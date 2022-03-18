Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли будет выступать в новом шлеме на Гран-при Бахрейна.
Гасли выбрал синий и желтый цвета для шлема.
Пьер также сообщил, что поддержал ЮНИСЕФ, который помогает детям Украины.
«Конфликт на Украине угрожает жизням детям, многим из которых нужно срочно обеспечить безопасность», – добавил Гасли.
Девушкой Пьера является Катерина Бережна, родившаяся в украинском Мариуполе.
Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine
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Фото: твиттер Пьера Гасли