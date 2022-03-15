Директор «Астон Мартин» по развитию болида: «Готовим машину, совершенно не похожую на текущую версию»

готовит новую версию болида, которая будет радикально отличаться от текущей.

Директор отдела по развитию болида «Астон Мартин» Том Маккалоу рассказал об эволюции AMR22:

«Машина, которую вы видите сейчас [на тестах], совершенно не похожа на ту, которая у нас в аэротрубе. Уверен, у остальных то же самое. Команды адаптируют болиды, оптимизируют их, находят сильные элементы.

Мы видим самые разные решения, как по компоновке, так и по философии, и решили не зацикливаться на одной концепции. Мы открыты к новым идеям. Думаю, и остальные команды будут впитывать идеи других. Сейчас у ребят из отдела аэродинамики много информации».

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