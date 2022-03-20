Магнуссен принес «Хаасу» первые очки с 2020 года, Шумахер показал лучший результат в карьере

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен финишировал пятым на Гран-при Бахрейна и принес команде долгожданные очки.
Американская команда впервые попала в топ-10 с Гран-при Айфеля 2020 года. Тогда Ромен Грожан стал девятым.
«Хаас» лишь однажды поднимался выше пятого места: на Гран-при Австрии-2018 Грожан финишировал четвертым, а Магнуссен – пятым. С тех пор команда никогда не забиралась так высоко. Примечательно, что «Хаас» уже в третий раз занимает пятое место в Бахрейне: ранее это происходило в 2016-м (Грожан) и 2018-м (Магнуссен).
Мик Шумахер стал 11-м – это лучший результат немца в карьере. В прошлом году ему удалось забраться на 12-ю строчку в Венгрии.
После первой гонки «Хаас» занимает феноменальное третье место в Кубке конструкторов, уступая лишь «Феррари» и «Мерседесу».
Напомним, что Кевин вернулся в «Хаас» непосредственно перед стартом сезона-2022, заменив Никиту Мазепина.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2022
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