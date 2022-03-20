MotoGP. Марка Маркеса не допустили до Гран-при Индонезии после падения в разминке

Гонщик Марк Маркес попал в серьезную аварию в воскресной разминке перед Гран-при Индонезии.

Маркес не справился с управлением в седьмом повороте и упал с мотоцикла хайсайдом. Первичное медицинское обследование не выявило существенных травм, однако врачи не допустили шестикратного чемпиона MotoGP до участия в гонке и продолжат наблюдения.

Накануне Марк дважды упал в первом сегменте квалификации и не прошел во второй сегмент.

Старт гонки, намеченный на 10:00 по московскому времени, откладывается из-за сильного дождя.

Гран-при Индонезии. Куартараро выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Зарко – 3-й, Марк Маркес – 15-й

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Фото: твиттер MotoGP