Формула-3. Бахрейн. Мартен выиграл 2-ю гонку, Артур Леклер – 2-й, Смоляр – 23-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Бахрейне.
Второе место занял Артур Леклер из «Премы», третье – представитель «АРТ» Греруар Соси. Гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр завершил заезд восьмым, однако из-за штрафа опустился на 23-е место. Леклер сумел пробиться на вторую строчку, стартовав 13-м.
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Виктор Мартен – 25 очков
2. Артур Леклер – 24
3. Оливер Бирман – 17
4. Греруар Соси – 15
5. Хуан-Мануэль Корреа – 14
...8. Александр Смоляр – 8
Формула-3. Бахрейн. Хаджар выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й
Формула-3. Бахрейн. Колапинто выиграл квалификацию, Смоляр – 8-й
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