Формула-3. Бахрейн. Мартен выиграл 2-ю гонку, Артур Леклер – 2-й, Смоляр – 23-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Бахрейне.

Второе место занял из «Премы», третье – представитель «АРТ» Греруар Соси. Гонщик «МП Моторспорт» завершил заезд восьмым, однако из-за штрафа опустился на 23-е место. Леклер сумел пробиться на вторую строчку, стартовав 13-м.

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Виктор Мартен – 25 очков

2. Артур Леклер – 24

3. Оливер Бирман – 17

4. Греруар Соси – 15

5. Хуан-Мануэль Корреа – 14

...8. Александр Смоляр – 8

Формула-3. Бахрейн. Хаджар выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й

Формула-3. Бахрейн. Колапинто выиграл квалификацию, Смоляр – 8-й

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