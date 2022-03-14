Льюис Хэмилтон: «Хочу добавить к имени фамилию мамы – Ларбалестир»

Льюис Хэмилтон сообщил, что намерен изменить свое полное имя.

«Я очень горжусь своей фамилией – Хэмилтон. Но, наверное, никто не знает, что фамилия моей мамы – Ларбалестир, и я хочу добавить ее к имени.

Мне не очень понятна эта концепция, когда люди женятся, и женщина теряет свою фамилию. И мне действительно хочется, чтобы фамилия моей мамы осталась, как и фамилия Хэмилтон. Надеюсь, это случится скоро. Не в этот уик-энд, но мы работаем над этим», – сказал Льюис на всемирной выставке Expo-2020 в Дубае.

Сейчас полное имя семикратного чемпиона «Формулы-1» – сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон. Его родители и Кармен Ларбалестир разошлись, когда Льюису было два года.

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