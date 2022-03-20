Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Лоусон – 2-й, Випс – 3-й

Пилот «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Бахрейне, стартовав вторым.
Победа позволила французу выйти на первое место в чемпионате. Второе место занял Лиам Лоусон из «Карлина», третье – гонщик «Хайтека» Юри Випс.
В первом повороте лидером стал Випс благодаря рывку на старте, однако в итоге эстонцу пришлось довольствоваться третьим местом. Пилот «ДАМС» Аюму Иваса прорвался с последнего места на первое, после пит-стопа занимал седьмую строчку, но на рестарте опустился на 16-ю позицию. Пять гонщиков не смогли завершить гонку, в том числе Калан Уильямс («Трайдент») и Деннис Хаугер («Према») из-за неудачных пит-стопов незадолго до финиша.
Обладатель поула Джек Дуэн («Виртуози») в итоге стал лишь десятым.
Формула-2. Бахрейн. Версхор выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й
Формула-2. Бахрейн. Дуэн выиграл квалификацию, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й
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