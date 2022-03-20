Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Лоусон – 2-й, Випс – 3-й

Пилот «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Бахрейне, стартовав вторым.

Победа позволила французу выйти на первое место в чемпионате. Второе место занял Лиам Лоусон из «Карлина», третье – гонщик «Хайтека» .

В первом повороте лидером стал Випс благодаря рывку на старте, однако в итоге эстонцу пришлось довольствоваться третьим местом. Пилот «ДАМС» Аюму Иваса прорвался с последнего места на первое, после пит-стопа занимал седьмую строчку, но на рестарте опустился на 16-ю позицию. Пять гонщиков не смогли завершить гонку, в том числе Калан Уильямс («Трайдент») и Деннис Хаугер ( ) из-за неудачных пит-стопов незадолго до финиша.

Обладатель поула Джек Дуэн («Виртуози») в итоге стал лишь десятым.

Формула-2

Этап 1, Бахрейн

Международный автодром Бахрейна

20 марта 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Тео Пуршер («АРТ») – 31 круг

2. Лиам Лоусон («Карлин») +0,9

3. Юри Випс («Хайтек») +1,7

4. Ральф Бошунг («Кампос») +3,8

5. Маркус Армстронг («Хайтек») +4,6

6. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +5,7

7. Логан Сэрджант («Карлин») +6,5

8. Рой Ниссани («ДАМС») +7,2

9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +8,0

10. Джек Дуэн («Виртуози») +8,8

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Тео Пуршер – 25 очков

2. Лиам Лоусон – 24

3. Юри Випс – 18

4. Ральф Бошунг – 17

5. Фелипе Другович – 12

Формула-2. Бахрейн. Версхор выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

Формула-2. Бахрейн. Дуэн выиграл квалификацию, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й

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