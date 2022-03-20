Гельмут Марко о сходах Ферстаппена и Переса: «На обеих машинах возникла одна и та же проблема с топливной системой»

Советник рассказал, что согласно предварительным данным причиной схода и на стала одинаковая поломка топливной системы на обеих машинах.

«На обеих машинах возникла одна и та же проблема с работой топливной системы. Пока мы не смогли оценить все данные и понять, что же именно случилось.

В случае с Максом проблема проявилась и усугубилась быстро, буквально в течение одного круга. В случае с Пересом мы подумали, что ситуация стабилизировалась, но на последнем круге двигатель просто отключился и машину развернуло. Ни о какой ошибке гонщика здесь речи не идет», – рассказал Марко.

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