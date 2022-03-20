Чжоу Гуаньюй: «Мог лишь мечтать о топ-10 в дебютной гонке в «Ф-1». Ну и денек»

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Валттери Боттас Кевин Магнуссен Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Юки Цунода Авто

Новичок «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй поделился эмоциями после десятого места на Гран-при Бахрейна.

«Божечки, что только что произошло!?! 😱 Ну и денек.

У меня нет слов. Десятое место в дебютной гонке – блин, я о таком мог лишь мечтать. Нет слов 🥺. Спасибо ❤️», – написал Чжоу в твиттере.

«Горжусь тобой, дружище! 👊», – ответил новичку напарник Валттери Боттас.

Чжоу – первый пилот из Китая в «Формуле-1». Лишь шесть действующих гонщиков чемпионата зарабатывали очки в дебютном Гран-при – Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс, Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй.

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