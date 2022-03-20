«Феррари» сделала первый дубль с 2019 года и прервала серию из 45 гонок без побед

Гонщик «Феррари» победил на , а его напарник занял второе место.

Скудерия одержала первую победу с 2019 года, прервав серию из 45 гонок без выигрышей. Тогда же, на -2019 «Феррари» в последний раз сделала дубль: стал первым, Леклер – вторым.

Лишь однажды в своей истории итальянская команда проводила больше гонок без выигранных Гран-при – между гонками в Испании в 1990-м и в Германии в 1994-м прошло 59 этапов.

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

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